Зюганов обратился к Путину с просьбой разобраться с задержаниями представителей КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его разобраться с задержаниями представителей политорганизации, сообщает пресс-служба компартии.
Речь идёт о сентябрьских несогласованных акциях, которые прошли в Москве. По мнению коммунистов, они являются законными, так как это были «встречи избирателей с депутатами».
В своём обращении Зюганов упомянул руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву, юриста московского отделения компартии Мухамеда Биджева и координатора «Левого фронта» Сергея Удальцов, которых задерживали сотрудники полиции.
«Прошу Вас как гаранта Конституции принять строгие меры, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в превышении своих полномочий», - сказано в обращении лидера КПРФ.
Ранее Тверской суд Москвы признал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву виновной в нарушении порядка проведения митинга 25 сентября и назначил ей административный штраф в размере 250 тысяч рублей.
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