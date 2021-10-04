Зюганов обратился к Путину с просьбой разобраться с задержаниями представителей КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его разобраться с задержаниями представителей политорганизации, сообщает пресс-служба компартии.

Речь идёт о сентябрьских несогласованных акциях, которые прошли в Москве. По мнению коммунистов, они являются законными, так как это были «встречи избирателей с депутатами».

В своём обращении Зюганов упомянул руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву, юриста московского отделения компартии Мухамеда Биджева и координатора «Левого фронта» Сергея Удальцов, которых задерживали сотрудники полиции.

«Прошу Вас как гаранта Конституции принять строгие меры, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в превышении своих полномочий», - сказано в обращении лидера КПРФ.

Ранее Тверской суд Москвы признал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву виновной в нарушении порядка проведения митинга 25 сентября и назначил ей административный штраф в размере 250 тысяч рублей.

