Врач из России заподозрил у Байдена деменцию
Врач-гериатр Юрий Конев утверждает, что президент США Джо Байден находится на грани третьей стадии деменции. Свои заключения медик сделал, исходя из внешнего вида и поведения политика.
По мнению гериатра, у Байдена «лыжная походка», которая может свидетельствовать о вероятности нарушения экстрапирамидной системы, проявляющейся на поздних стадиях поражения головного мозга. Он также отметил редкое мигание Байдена, повторение обращенных к нему слов и анемию. Как утверждает в беседе с NEWS.ru Конев, все эти признаки говорят о прогрессирующей деменции.
Ранее врач Белого дома Кевин О’Коннор положительно оценил состояние здоровья 80-летнего Байдена. Он заявил, что американский лидер не страдает от склероза или неврологических расстройств. Незначительные изменения в походке медик объяснил тем, что у Байдена в обеих стопах наблюдается периферическая невропатия. Пресс-служба Белого дома в свою очередь заявила, что здоровье действующего американского президента Джо Байдена в полной мере позволяет ему выполнять обязанности главы государства без каких-либо ограничений.
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