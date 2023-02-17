Врач из России заподозрил у Байдена деменцию

Врач-гериатр Юрий Конев утверждает, что президент США Джо Байден находится на грани третьей стадии деменции. Свои заключения медик сделал, исходя из внешнего вида и поведения политика.

По мнению гериатра, у Байдена «лыжная походка», которая может свидетельствовать о вероятности нарушения экстрапирамидной системы, проявляющейся на поздних стадиях поражения головного мозга. Он также отметил редкое мигание Байдена, повторение обращенных к нему слов и анемию. Как утверждает в беседе с NEWS.ru Конев, все эти признаки говорят о прогрессирующей деменции.