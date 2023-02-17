«Забытые слова»: Грозит ли россиянам болезнь Брюса Уиллиса

Болезнь Пика, которую выявили у актера Брюса Уиллиса, может грозить россиянам старше 50 лет, не следящим за своей родословной, сказал в интервью НСН невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

Экс-супруга 67-летнего Уиллиса, актриса Деми Мур ранее сообщила в соцсетях, что у главного героя «Крепкого орешка» диагностировали лобно-височную деменцию, также известную как болезнь Пика.