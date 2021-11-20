Личный врач Байдена рассказал о здоровье президента

Президент США Джо Байден остается «активным 78-летним мужчиной», однако у главы государства усилился кашель и ухудшилась походка. Об этом заявил лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор.

Байден рассказал о своем состоянии после больницы

«Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений», — говорится в распространенном Белым домом меморандуме врача.

Вместе с тем О'Коннор отметил, что Байден стал чаще «прочищать горло», и этот симптом требует более детального изучения. Кроме того, походка американского лидера стала «ощутимо более негибкой» по сравнению с прошлым годом.

Ранее Байден перенес гастроскопию и колоноскопию в ходе обследования. На время процедуры он передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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