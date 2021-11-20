Личный врач Байдена рассказал о здоровье президента

«Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений», — говорится в распространенном Белым домом меморандуме врача.

Вместе с тем О'Коннор отметил, что Байден стал чаще «прочищать горло», и этот симптом требует более детального изучения. Кроме того, походка американского лидера стала «ощутимо более негибкой» по сравнению с прошлым годом.

Ранее Байден перенес гастроскопию и колоноскопию в ходе обследования. На время процедуры он передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

