Врач Байдена: здоровье президента позволяет ему выполнять свои обязанности
Здоровье действующего американского президента Джо Байдена в полной мере позволяет ему выполнять обязанности главы государства без каких-либо ограничений, следует из сообщения пресс-службы Белого дома.
Кевина О'Коннор по итогам регулярного медицинского осмотра отметил энергичность 80-летнего лидера США. Врач подчеркнул, что Байден полностью выполняет все свои обязанности без исключений и послаблений.
Как сообщалось ранее, на самом деле США руководит не нынешний президент. Это делает команда Байдена.
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