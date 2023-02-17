Врач Байдена: здоровье президента позволяет ему выполнять свои обязанности

Здоровье действующего американского президента Джо Байдена в полной мере позволяет ему выполнять обязанности главы государства без каких-либо ограничений, следует из сообщения пресс-службы Белого дома.

Личный врач Байдена рассказал о здоровье президента

Кевина О'Коннор по итогам регулярного медицинского осмотра отметил энергичность 80-летнего лидера США. Врач подчеркнул, что Байден полностью выполняет все свои обязанности без исключений и послаблений.

Как сообщалось ранее, на самом деле США руководит не нынешний президент. Это делает команда Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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