«Выглядело безобразно». Россия поставила США условие после оскорбления Путина

Посол России в США Анатолий Антонов, скорее всего, не вернется в Вашингтон в ближайшее время, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. По его словам, для возвращения посла нужно, чтобы первый шаг сделали именно американцы, передаёт РИА Новости.

«Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», - назвал дипломат главное условие Москвы.

Российский посол прибыл в Москву для консультаций после интервью президента США Джо Байдена, которое он дал в конце марта телеканалу ABC. В нём американский лидер, в частности, заявил, что Россия «заплатит» за предполагаемое вмешательство в американские выборы и утвердительно ответил на вопрос, является ли российский президент Владимир Путин «убийцей». Добавим, Анатолий Антонов уже провел встречи в МИД, Госдуме, Совете Федерации и пока остаётся в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос, сильно ли главу государство задели слова Джо Байдена. Песков вместе с тем отметил, что это, «конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции НСН заявил, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру.

«Выглядело это безобразно, многие рядовые американцы обратились в российское посольство в Вашингтоне с извинениями за своего лидера. Выглядело это несуразно, и непонятно, на чем основывался господин Байден, делая такие громкие заявления», - сказал он.