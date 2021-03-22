В Союзе журналистов России объяснили, почему Байден «сбежал» от Путина

«Мы сейчас в сослагательном наклонении говорим, и вряд ли стоит таким образом оценивать достоинства и умения лидеров мировых держав. Но можно сказать хотя бы о том, что наш президент проводит многочасовые пресс-конференции с прямыми ответами, которые не раз демонстрировали его способность на любые вопросы отвечать. К сожалению, новый президент США пока ни разу не выступил с пресс-конференцией. Поэтому в данном случае сравнивать сложно», - отметил он.

Кроме того, Соловьев не стал оценивать способности Байдена в стратегии дебатов, но вспомнил один из комментариев пользователя соцсетей из США.

«Мне запомнился один из комментариев именно американского пользователя соцсетей, который сказал, что нельзя выпускать нашего Байдена на разговор с Путиным, потому что по сравнению с Путиным он выглядит, как домашнее растение», - отметил Соловьев.

Резюмируя, собеседник НСН заявил, что уже трудно считать очередные гвозди в крышку гроба взаимоотношений двух великих держав.

«Можно только выразить сожаление по поводу того, что происходит такая сложная ситуация: были сказаны такие слова, затем последовал отказ от общения. Теперь, как мне кажется, мяч на американской стороне», - отметил глава СЖР.