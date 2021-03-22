В Союзе журналистов России объяснили, почему Байден «сбежал» от Путина
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил в эфире НСН, что уже трудно считать очередные гвозди в крышку гроба взаимоотношений двух великих держав.
США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с американским президентом Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме, сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что таким образом была упущена еще одна возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, а ответственность за это целиком лежит на США.
Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель и телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН, комментируя отказ США от предложения Владимира Путина провести открытую дискуссию, не стал отвечать на вопрос, кто в ходе нее выглядел бы выигрышнее. Однако он справедливо напомнил, что новый американский президент Джо Байден пока не выступил ни с одной пресс-конференцией.
«Мы сейчас в сослагательном наклонении говорим, и вряд ли стоит таким образом оценивать достоинства и умения лидеров мировых держав. Но можно сказать хотя бы о том, что наш президент проводит многочасовые пресс-конференции с прямыми ответами, которые не раз демонстрировали его способность на любые вопросы отвечать. К сожалению, новый президент США пока ни разу не выступил с пресс-конференцией. Поэтому в данном случае сравнивать сложно», - отметил он.
Кроме того, Соловьев не стал оценивать способности Байдена в стратегии дебатов, но вспомнил один из комментариев пользователя соцсетей из США.
«Мне запомнился один из комментариев именно американского пользователя соцсетей, который сказал, что нельзя выпускать нашего Байдена на разговор с Путиным, потому что по сравнению с Путиным он выглядит, как домашнее растение», - отметил Соловьев.
Резюмируя, собеседник НСН заявил, что уже трудно считать очередные гвозди в крышку гроба взаимоотношений двух великих держав.
«Можно только выразить сожаление по поводу того, что происходит такая сложная ситуация: были сказаны такие слова, затем последовал отказ от общения. Теперь, как мне кажется, мяч на американской стороне», - отметил глава СЖР.
Напомним, ранее американский лидер в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. В свою очередь, российский президент, комментируя высказывания лидера Соединенных Штатов, пожелал ему здоровья и предложил организовать публичную дискуссию.
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