«Воздушные запреты». Германия и Россия синхронно ввели и отменили ограничения для авиакомпаний

Из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске международного рейса ирландской Ryanair и задержания летевшего на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича некоторые европейские авиакомпании стали избегать полётов над Белоруссией.

При этом французской Air France, австрийской Austrian Airlines и немецкой Lufthansa пришлось отменить несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург из-за отсутствия разрешений от российской стороны совершать полеты по новым маршрутам.

2 июня стало известно, что S7 отменила в среду рейсы в Берлин и обратно, «Аэрофлот» - во Франкфурт и Мюнхен, и обратно. У российских авиакомпаний не было разрешений со стороны Германии. Lufthansa в среду отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия разрешения от России.

Однако юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в официальной версии отмены полетов и высказал мнение, что здесь может быть «некий политический момент».

На проблемы Lufthansa отреагировал МИД ФРГ. Глава Росавиации Александр Нерадько поспешил заявить, что вопрос с разрешениями на выполнение рейсов между Россией и Германией решен.

После чего Минтранс Германии объяснил истинную причину отмены рейсов, связанную с «принципом взаимной практики».

«На основании принципа взаимной практики Федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении», - отмечалось в сообщении немецкого Минтранса, которое приводит РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что по этой причине «Аэрофлот» и S7 с 1 июня не могли выполнять полеты, пообещав, что рейсы российских перевозчиков в Германию разрешат, как только Lufthansa получит необходимые документы от Росавиации.

Ближе к вечеру стало известно, что российские авиакомпании получили необходимые разрешения на выполнение рейсов в Германию, а Lufthansa разрешили летать в Россию.

27 мая МИД Австрии назвал «непонятным» решение России в отношении Austrian Airlines, не получившей разрешений от авиационных властей.

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала НСН, как из-за отмены рейсов Air France между Москвой и Парижем она чуть не опоздала на проходящий во Франции турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».

При этом юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что из-за необходимости облета Белоруссии могут пострадать российские авиакомпании и пассажиры.