«Воздушные запреты». Германия и Россия синхронно ввели и отменили ограничения для авиакомпаний
Берлин сообщил о «принципе взаимной практики», в соответствии с которым Германия не давала разрешение на полеты российским авиакомпаниям, пока немецкие не получили «добро» от Москвы.
Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию по новым маршрутам в июне, а российским «Аэрофлоту» и S7 разрешили полеты в ФРГ. Ситуация с отменой ряда рейсов между Россией и Германией получила в среду неожиданное продолжение и пришла к «симметричному хэппи-энду».
Из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске международного рейса ирландской Ryanair и задержания летевшего на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича некоторые европейские авиакомпании стали избегать полётов над Белоруссией.
При этом французской Air France, австрийской Austrian Airlines и немецкой Lufthansa пришлось отменить несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург из-за отсутствия разрешений от российской стороны совершать полеты по новым маршрутам.
2 июня стало известно, что S7 отменила в среду рейсы в Берлин и обратно, «Аэрофлот» - во Франкфурт и Мюнхен, и обратно. У российских авиакомпаний не было разрешений со стороны Германии. Lufthansa в среду отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия разрешения от России.
Однако юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в официальной версии отмены полетов и высказал мнение, что здесь может быть «некий политический момент».
На проблемы Lufthansa отреагировал МИД ФРГ. Глава Росавиации Александр Нерадько поспешил заявить, что вопрос с разрешениями на выполнение рейсов между Россией и Германией решен.
После чего Минтранс Германии объяснил истинную причину отмены рейсов, связанную с «принципом взаимной практики».
«На основании принципа взаимной практики Федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении», - отмечалось в сообщении немецкого Минтранса, которое приводит РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что по этой причине «Аэрофлот» и S7 с 1 июня не могли выполнять полеты, пообещав, что рейсы российских перевозчиков в Германию разрешат, как только Lufthansa получит необходимые документы от Росавиации.
Ближе к вечеру стало известно, что российские авиакомпании получили необходимые разрешения на выполнение рейсов в Германию, а Lufthansa разрешили летать в Россию.
27 мая МИД Австрии назвал «непонятным» решение России в отношении Austrian Airlines, не получившей разрешений от авиационных властей.
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала НСН, как из-за отмены рейсов Air France между Москвой и Парижем она чуть не опоздала на проходящий во Франции турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».
При этом юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что из-за необходимости облета Белоруссии могут пострадать российские авиакомпании и пассажиры.
«Если говорить об Air France или Austrian Airlines, то цена на авиабилеты изменится, но несильно, потому что маршрут несильно изменится. Перелет будет стоить дороже, но, учитывая количество пассажиров на рейсе, уменьшение цены будет незначительным. Если рассматривать российские авиакомпании при условии, что страны Европы не будут пускать к себе транзитный трафик через Белоруссию, то здесь все намного сложнее, потому что у нас помимо Белоруссии, будет и Украина, полет над которой запрещен российским авиакомпаниям. И в данной ситуации надо будет делать очень большой крюк, который повлечет уже существенное увеличение цены», - предупредил Лухин.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал «Радиоточке НСН», как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам.
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