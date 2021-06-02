«Политический момент». Юрист объяснил отмену рейсов Lufthansa из Москвы и Петербурга

При этом он пояснил, что тем, у кого куплены билеты на европейские авиарейсы в ближайшее время, не стоит беспокоиться и менять билеты.

«Если авиакомпания сама отменяет рейс, то она должна либо предложить альтернативу, либо вернуть денежные средства. Если авиакомпания этого не делает, можно идти в суд. Благо, многие перевозчики имеют представительства в России, и можно судиться у нас. Если рейс отменили, то европейская авиакомпания в 95 процентов случаев предлагает альтернативу и без проблем возвращает деньги. Российские авиакомпании - из того, что я слышу в последнее время, - тоже без проблем делают возврат. Если авиакомпания ни за что не идет на защиту ваших прав, то направляйте досудебные требования, а потом обращайтесь в суд», - посоветовал юрист.

Также специалист отметил, что стоимость билетов на авиарейсы увеличится в связи с тем, что самолетам придется делать «крюк», облетая Белоруссию. Однако говоря о возможном увеличении цены, стоит рассматривать каждую компанию отдельно.

«Если говорить об Air France или Austrian Airlines, то цена на авиабилеты изменится, но несильно, потому что маршрут несильно изменится. Перелет будет стоить дороже, но, учитывая количество пассажиров на рейсе, уменьшение цены будет незначительным. Если рассматривать российские авиакомпании при условии, что страны Европы не будут пускать к себе транзитный трафик через Белоруссию, то здесь все намного сложнее, потому что у нас помимо Белоруссии, будет и Украина, полет над которой запрещен российским авиакомпаниям. И в данной ситуации надо будет делать очень большой крюк, который повлечет уже существенное увеличение цены. Белорусским авиакомпаниям еще сложнее. Они могут летать, например, в Египет или Турцию только через Россию, потому что со всех других сторон у них авиасообщение закрыто. И у них цена увеличится еще больше», - пояснил эксперт.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал "Радиоточке НСН", как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам.

