ВОЗ после переговоров с Россией по «Спутнику V» оценила инвестиции в науку в стране

Гебрейесус положительно отозвался по поводу инвестиций российских властей в науку, а также реформирование отрасли - цифровизацию медицины, которая позволит повысить качество диспансерного наблюдения и упростит взаимодействие врачей и пациентов.

Также участники диалога обсудили включение вакцины «Спутник V» в список препаратов ВОЗ для экстренного применения.

Мурашко рассказал главе ВОЗ о ходе вакцинации против COVID-19 в России.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удивившейся, что при медленных темпах вакцинации россиян от COVID-19 Россия активно предлагает свою вакцину «Спутник V» другим странам. Он объяснил, что вакцинация в России проходит с учетом эпидситуации и всех остальных факторов.

«Мы исходим из реальной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Там где надо, мы прививаем. В советах мы не нуждаемся в этом плане», - уточнил он.

