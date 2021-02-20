ВОЗ назвала сумму, которая необходима для продолжения борьбы с пандемией
ВОЗ заявила, что Международное партнерство ACT-Accelerator, которое создано для международной борьбы с пандемией, в 2021 году нуждается в 22,9 млрд долларов,чтобы продолжить свою работу. Об этом сообщает ТАСС.
В ВОЗ отметили, что страны "большой семерки" (G7) и Норвегия выделили на борьбу с заболеванием 4,3 млрд. Ранее эти страны уже обещали потратить на борьбу с пандемией 6 млрд, поэтому дефицит бюджета, необходимый для работы программ по обеспечению вакцинами, лекарствами и средствами защиты страны по всему миру, составит 22,9 млрд.
В организации заявили, что для координации работы ACT-Accelerator важно отреагировать в течение нескольких ближайших недель. По данным ВОЗ, деньги потратятся на закупку 2 млрд доз вакцины, медицинского кислорода и лекарств, включая дексаметазон, и 900 млн тестов для ранней диагностики COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- В Испании возобновились протесты против задержания рэпера
- Байден заявил, что Россия стремится ослабить НАТО и «европейский проект»
- В Ставрополье девочка утонула, провалившись под лед
- В партии Медведчука пообещали довести до конца импичмент Зеленскому
- Сотрудники 12 посольств в РФ привились вакциной «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru