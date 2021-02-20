ВОЗ назвала сумму, которая необходима для продолжения борьбы с пандемией

В ВОЗ отметили, что страны "большой семерки" (G7) и Норвегия выделили на борьбу с заболеванием 4,3 млрд. Ранее эти страны уже обещали потратить на борьбу с пандемией 6 млрд, поэтому дефицит бюджета, необходимый для работы программ по обеспечению вакцинами, лекарствами и средствами защиты страны по всему миру, составит 22,9 млрд.

В организации заявили, что для координации работы ACT-Accelerator важно отреагировать в течение нескольких ближайших недель. По данным ВОЗ, деньги потратятся на закупку 2 млрд доз вакцины, медицинского кислорода и лекарств, включая дексаметазон, и 900 млн тестов для ранней диагностики COVID-19.

