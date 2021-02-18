«В советах не нуждаемся!» Онищенко ответил Брюсселю насчет вакцинации в России

«Ужас! Передайте Урсуле, что мы готовы и ей помочь. За рубеж мы передаем производство вакцин. Наши вакцины делают в Венгрии и ряде других государств. Мы исходим из реальной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Там где надо, мы прививаем. В советах мы не нуждаемся в этом плане, тем более от Урсулы. Ее подозрения относительно циничного прагматизма неуместны. Мы проводим вакцинацию с учетом всех факторов, а не только коммерческих. Сейчас идет снижение заболеваемости по причинам, обусловленным, в том числе, комплексом и других мер», - уточнил он.

В Кремле, между тем, заявили, что вакцинация россиян является абсолютным приоритетом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вакцину поставляют во все регионы РФ, но спрос на неё пока только разгоняется.

«Население везде по-разному для себя принимает решение о вакцинации. Но мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться», - добавил спикер Кремля.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Российский фонд прямых инвестиций при этом ведет переговоры о поставках в другие страны, вакцина зарегистрирована в 27 странах. Заявка на одобрение препарата была подана и в ЕС, она в стадии рассмотрения.

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