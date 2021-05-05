Востоковед: Япония помогает США в борьбе с Россией из-за Китая

«Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова, создает там порты, военные сооружения, объявляет своими территории с прилегающими водами. Имея территориальные споры с другими государствами также, Китай претендует на 90% южно-китайского моря. Против этого возражают США и Япония.

Китай и Россия представляют опасность для США. В этом смысле Вашингтон меряет эти страны одной меркой. Однако, методы сдерживания разные. Китай американцы пытаются тормозить в экономической сфере, а Россию – в военной.

Япония, действительно, опасается Китая, термин «китайская военная угроза» уже фигурирует в официальных источниках Пекина. И Токио подключает к вопросу Вашингтон. Между странами заключен договор безопасности, по которому США придет на помощь Японии, если нападет Китай. В отличие от советского периода, Япония не Рассматривает Россию с точки зрения военной угрозы. Есть другой интерес – территориальный, четыре южно-курильских острова, которые Токио пытается забрать у Москвы не мытьем, так катаньем.

Россия во всей этой ситуации на втором месте. Ее критикуют, сдерживают на уровне глав МИД, а потом будут - на уровне глав G7 в Лондоне», - пояснил эксперт.

Напомним, Япония намерена решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом ранее заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в ходе слушаний в парламенте.

