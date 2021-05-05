Востоковед: Япония помогает США в борьбе с Россией из-за Китая
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН объяснил призыв главы японского МИД к G7 объединиться против России.
Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги призвал страны G7 выработать «совместный подход» в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на японские средства массовой информации.
По мнению Мотэги, важно усилить сотрудничеств G7 и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», пишет Газета.ru.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что Япония, призывая G7 к выработке совместной позиции в отношении России, прежде всего, преследует собственные интересы – победу в территориальном споре с Россией и в противостоянии с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова, создает там порты, военные сооружения, объявляет своими территории с прилегающими водами. Имея территориальные споры с другими государствами также, Китай претендует на 90% южно-китайского моря. Против этого возражают США и Япония.
Китай и Россия представляют опасность для США. В этом смысле Вашингтон меряет эти страны одной меркой. Однако, методы сдерживания разные. Китай американцы пытаются тормозить в экономической сфере, а Россию – в военной.
Япония, действительно, опасается Китая, термин «китайская военная угроза» уже фигурирует в официальных источниках Пекина. И Токио подключает к вопросу Вашингтон. Между странами заключен договор безопасности, по которому США придет на помощь Японии, если нападет Китай. В отличие от советского периода, Япония не Рассматривает Россию с точки зрения военной угрозы. Есть другой интерес – территориальный, четыре южно-курильских острова, которые Токио пытается забрать у Москвы не мытьем, так катаньем.
Россия во всей этой ситуации на втором месте. Ее критикуют, сдерживают на уровне глав МИД, а потом будут - на уровне глав G7 в Лондоне», - пояснил эксперт.
Напомним, Япония намерена решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом ранее заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в ходе слушаний в парламенте.
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