Премьер Японии пообещал решить с РФ вопрос Курил

Япония намерена решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в ходе слушаний в парламенте.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — цитирует премьер-министра РИА ФАН.

Суга напомнил, что в ходе телефонных переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным стороны подтвердили намерение ускорить переговорный процесс.

В свою очередь, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги подтвердил готовность продвигать сотрудничество с Россией на Курилах в сферах туризма, переработки мусора, ветроэнергетики, выращивания море- и сельхозпродуктов.

СССР и Япония в 1956 году подписали декларацию, в которой Союз согласился рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, однако дальнейшие переговоры ни к чему не привели.

