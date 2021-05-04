Япония и США договорились придерживаться денуклеаризации КНДР
Токио и Вашингтон договорились соблюдать денуклеаризацию в отношении КНДР, заявил глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом сообщило агентство Kyodo 4 мая.
Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Энтони Блинкен во время лондонских переговоров G7 договорились о ядерном разоружении Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.
Представители Японии и США также обсудили отношения с Китаем. Монтэги поддержал Блинкена в том, чтобы противостоять попыткам Китая изменить статус-кво в Тайваньском проливе с помощью силы.
Ранее представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал Вашингтон и Пекин возобновить диалог и постараться избежать дальнейших конфронтаций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- Япония и США договорились придерживаться денуклеаризации КНДР
- Метромост с поездом обрушился в Мехико
- МЧС опровергло гибель трех человек при пожаре в московской гостинице
- Кикина включена в состав отряда космонавтов для полета на МКС
- Врач дал совет, как выспаться в майские праздники
- Адвокат рассказал, как заемщика могут наказать за досрочное погашение кредита
- Главы МИД G7 обсудят взаимоотношения с Москвой
- В одной из московских гостиниц при пожаре погибли три человека
- Медик сообщил, чем опасен смартфон в постели
- Пушков прокомментировал слова главы МИД Великобритании о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru