Япония и США договорились придерживаться денуклеаризации КНДР

Токио и Вашингтон договорились соблюдать денуклеаризацию в отношении КНДР, заявил глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом сообщило агентство Kyodo 4 мая.

Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Энтони Блинкен во время лондонских переговоров G7 договорились о ядерном разоружении Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Китай пообещал России усилить поддержку на фоне западных санкций

Представители Японии и США также обсудили отношения с Китаем. Монтэги поддержал Блинкена в том, чтобы противостоять попыткам Китая изменить статус-кво в Тайваньском проливе с помощью силы.

Ранее представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал Вашингтон и Пекин возобновить диалог и постараться избежать дальнейших конфронтаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:ПолитикаКНДРКитайЯпонияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры