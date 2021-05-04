Япония и США договорились придерживаться денуклеаризации КНДР

Представители Японии и США также обсудили отношения с Китаем. Монтэги поддержал Блинкена в том, чтобы противостоять попыткам Китая изменить статус-кво в Тайваньском проливе с помощью силы.

Ранее представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал Вашингтон и Пекин возобновить диалог и постараться избежать дальнейших конфронтаций.

