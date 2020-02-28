«А кто поставлял Эрдогану С-400?» Эксперт заявил о неизбежности конфликта Турции и России
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН оценил острую фазу напряженности в сирийском Идлибе.
НАТО по просьбе Турции проведет в пятницу, 28 февраля, заседание Североатлантического совета для обсуждения ситуации в Сирии. Поводом для обращения стало нанесение сирийскими военными авиаудара по турецким силам в Идлибе. В результате нападения погибли 33 человека. В ответ на авиаудар Дамаска Анкара атаковала позиции сирийских войск с воздуха и земли.
В Минобороне России, поддерживая сирийскую армию, заявили, что атака Дамаска была оправданной, так как боевики террористической группировки предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Минобороны указало, что турецкие военные находились в боевых порядках боевиков, и сообщило, что когда об этом стало известно, попросило Сирию прекратить стрельбу.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН категорически опроверг вероятность России выйти из сирийского военного конфликта.
«Мы уже не можем отходить, мы тогда опозоримся на весь мир! Мы взяли обязательство перед сирийским народом и руководством. Надо просто умело действовать. Курдские формирования сирийских демократических сил должны быть вовлечены в сирийскую армию и переброшены в срочном порядке в Идлиб в обмен на определенные обещания по самоуправлению. Сирийское правительство должно заявить об открытой поддержке Рабочей партии Курдистана. Мало туркам не покажется. А что касается Эрдогана, он сейчас в очень тяжелом положении. У него же коалиция с националистической партией. А те требуют чуть ли не в Дамаск идти. Поэтому он сейчас в НАТО обращается. Вообще, это крупный просчет тех, кто у нас занимался на турецком направлении. Полный просчет. Я много раз предупреждал, что этим все кончится. Даже если перемирие будет временное, ситуация потом снова обострится. Теперь Эрдоган просит вооружение у НАТО. Когда-то у него на территории были голландские и немецкие дивизионы противоракетных комплексов Patriot. Но против кого? Против нашей авиации? А С-400 не помните, случайно, кто им поставлял? Но они только, слава Богу, в апреле будут поставлены на боевое дежурство», - напомнил он.
27 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе и нарушает сочинский меморандум, используя артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию.
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