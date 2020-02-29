В Госдуме призвали США извиниться за требование к России «посадить боевые самолеты» в Сирии
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН объяснил, почему в позиции США по Сирии нет никакой смелости.
Представитель США при ООН Келли Крафт призывает Россию «посадить самолеты» в Сирии. Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обострением в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.
«Мы призываем РФ немедленно посадить её боевые самолёты», — цитирует Крафт RT.
Также Крафт потребовала, чтобы Россия с союзниками отступила от линии разграничения огня, дополняет Газета.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН отметил, что Россия должна продолжать действовать в прежнем режиме и научиться делать однозначные заявления. Также парламентарий считает, что США следует извиниться за призыв в адрес России в Совбезе ООН по Сирии.
«Россия должна продолжать действовать в том же режиме – по намеченному плану. И, наверно, уже надо делать соответствующие заявления. Вот эти наши корректные обороты уже надоедают. Надо просто уже ответить американцам корректно и конкретно, что мы (Россия – прим. НСН) не нуждаемся в их указании. Они перепутали страну, с которой они могут говорить таким тоном, должны извиниться за подобные выражения и впредь не допускать подобных требований в отношении страны, которая абсолютно самостоятельно и независимо ведет свою внешнюю и внутреннюю политику», - заявил Шерин.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне не видит особой смелости в заявлениях США по Сирии.
«Особой смелости я тут не вижу. Природа заявлений США такова, что говорить на словах и что-то делать – это разные вещи», - отметил собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя Ассоциации морского права РФ, профессор МГЮА им. Кутафина Камиль Бекяшев в эфире НСН заявил, что Турция не рискнет вводить запрет на проход российских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из-за обстрела сирийскими войсками Идлиба и гибели своих военных. Эксперт отметил, что подобная акция возможна только в том случае, если Турция станет одной из сторон в войне, и предположил, что Анкара не решится на закрытие проливов.
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