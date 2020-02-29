В Госдуме призвали США извиниться за требование к России «посадить боевые самолеты» в Сирии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН отметил, что Россия должна продолжать действовать в прежнем режиме и научиться делать однозначные заявления. Также парламентарий считает, что США следует извиниться за призыв в адрес России в Совбезе ООН по Сирии.

«Россия должна продолжать действовать в том же режиме – по намеченному плану. И, наверно, уже надо делать соответствующие заявления. Вот эти наши корректные обороты уже надоедают. Надо просто уже ответить американцам корректно и конкретно, что мы (Россия – прим. НСН) не нуждаемся в их указании. Они перепутали страну, с которой они могут говорить таким тоном, должны извиниться за подобные выражения и впредь не допускать подобных требований в отношении страны, которая абсолютно самостоятельно и независимо ведет свою внешнюю и внутреннюю политику», - заявил Шерин.