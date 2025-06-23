Иран не мог не ответить на бомбардировки США, но теперь Белый дом продолжит атаки, и к ним могут присоединиться соседи Ирана, заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН.

Иран шестью ракетами атаковал американскую военную базу в Катаре, сообщают ближневосточные СМИ. Взрывы были слышны над Дохой. Посольство США в Катаре призвало американских граждан немедленно укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления. Эксперт посчитал, что Иран не мог не ответить, но теперь ход за США.