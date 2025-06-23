Ирану предрекли двойной ответный удар после атаки на базу США в Катаре

США нанесут ответный удар по Ирану в ближайшее время, к ним может присоединиться и Катар, рассказал НСН Андрей Чупрыгин.

Иран не мог не ответить на бомбардировки США, но теперь Белый дом продолжит атаки, и к ним могут присоединиться соседи Ирана, заявил преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН.

Иран шестью ракетами атаковал американскую военную базу в Катаре, сообщают ближневосточные СМИ. Взрывы были слышны над Дохой. Посольство США в Катаре призвало американских граждан немедленно укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления. Эксперт посчитал, что Иран не мог не ответить, но теперь ход за США.

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«Американцы настойчиво предупреждали Иран, чтобы он не наносил ударов по американским объектам и держал своих прокси в узде. Иранское правительство должно было ответить, так как расценивало бомбардировки США как пощечину. Это Восток, если стерпеть, значит покажут слабину всем союзникам, которые еще остались верными. Но у меня ощущение, что американцы еще ответят, потому что Трамп тоже ведет себя как восточный лидер. Он же несколько раз повторял, что не дай Бог Иран нанесет удар по нашим военнослужащим и пугал иранцев, так что будет новый виток эскалации. Трамп уже созывает команду по национальной безопасности, так что у от него тоже будет ответ», — отметил он.
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Чупрыгин добавил, что атаки Ирана не были неожиданностью ни для США, ни для России, но цели были выбраны неудачно.

«Я не думаю, что с Москвой согласовывали эти удары, это вряд ли. Здесь была права американская разведка, когда говорила, что сразу же после удара по "Фордо" (пострадавший от американских бомбардировок иранский ядерный объект - примечание НСН) ожидается ответный удар в течение 48 часов. Он и состоялся, подтвердив правильность информации. Мы также этого ждали. Но здесь есть опасность, что удары Ирана приходятся на суверенные территории соседей. Это будет хорошим предлогом для организации вооруженного ответа. Сейчас Иран реально нанес удар по Катару, который всегда поддерживал отношения с Тегераном, поэтому он может ответить. Это решение было крайне неудачным, надо было ударить куда-нибудь еще», — заключил собеседник НСН.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал НСН, что если иранцы ударят по американским базам, то США гарантировано вступят в войну.

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