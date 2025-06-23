Иран сейчас в самом выгодном положении в трехстороннем конфликте, а если он перекроет Ормузский пролив, то поможет Трампу отрезать Китай от дешевой нефти, рассказал НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

США атаковали три ядерных объекта в Иране 22 июня 2025 года — «Фордо», «Натанз» и «Исфахан», заявил президент Дональд Трамп. Он и его команда наблюдали за атакой в прямом эфире. В нанесении ударов участвовали бомбардировщики B-2, которые сбросили на научный объект «Фордо» дюжину 14-тонных бомб GBU-57. Балмасов отметил, что это вовсе не означает, что американцы готовы вмешаться в конфликт, а совсем наоборот.