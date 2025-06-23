Голливудская картинка: Почему Трамп не продолжит бомбить Иран
Иран может помочь Трампу ослабить Китай, тогда республиканец выйдет из израильско-иранского конфликта, заявил НСН Сергей Балмасов.
Иран сейчас в самом выгодном положении в трехстороннем конфликте, а если он перекроет Ормузский пролив, то поможет Трампу отрезать Китай от дешевой нефти, рассказал НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
США атаковали три ядерных объекта в Иране 22 июня 2025 года — «Фордо», «Натанз» и «Исфахан», заявил президент Дональд Трамп. Он и его команда наблюдали за атакой в прямом эфире. В нанесении ударов участвовали бомбардировщики B-2, которые сбросили на научный объект «Фордо» дюжину 14-тонных бомб GBU-57. Балмасов отметил, что это вовсе не означает, что американцы готовы вмешаться в конфликт, а совсем наоборот.
«Со стороны Трампа — это была брошенная кость сторонникам Израиля. Он показал, что США вмешались, а теперь всем стоит успокоиться. Республиканцу невыгодно вкладываться в серьезную продолжительную войну. Он будет дистанцироваться от ситуации. На него оказывают давление, но повторять “успехи” своих предшественников, которые также втянулись во Вьетнамскую войну, он не захочет. Он не настолько дурак. Через год у него промежуточные выборы, он показал красивую голливудскую картинку, что у нас есть бомбардировщики, что мы все поразили. Израиль хочет большего и пытается переложить ответственность на США за то, что он начал. Если Трамп влезет в войну, то его тут же начнут "утюжить" демократы. Они сейчас обвиняют его в том, что он ведет слишком жесткую миграционную политику, а теперь они смогут говорить, что он ввязался в очередную авантюру и не выполнил никаких своих обещаний. Республиканцу необходимо быть осторожным, он и будет вести себя аккуратно», — заключил он.
Эксперт добавил, что лучшая тактика для Ирана прямо сейчас — экономическое, а не военное давление через Ормузский пролив. Он считается ключевым маршрутом перевозки нефти в мире, через который, по разным оценкам, проходит до 15-20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.
«С точки зрения Ирана, лучше ограничиться угрозами и не атаковать американские объекты. Им надо понять проблемы Трампа. Если они ударят по американским базам, то США гарантировано вступят в войну — у республиканца просто не будет другого выбора, потому что под вопрос поставят мощь и честь его страны. Ему придется действовать, если в регионе окажутся трупы американских солдат. Самое эффективное, что может сделать Тегеран — перекрыть Ормузский пролив. В таком случае в Белом доме откроют не одну бутылку шампанского, потому что Штаты снизили свою зависимость от ближневосточной нефти и газа. Но даже один день простоя нанесет колоссальный урон Китаю и Евросоюзу, конкурентам США, которые окажутся отрезанными от поставок. После такого многое простится Ирану, но в ответ на это последует максимум символический удар, как и тот, который был 22 июня», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Балмасов в разговоре с НСН усомнился, что США может уничтожить все ядерные мощности Ирана.
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