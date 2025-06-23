Вздох перед свержением: При каких условиях Иран перекроет Ормузский пролив
Иран не закроет Ормузский пролив, потому что он сам отправляет танкеры через него, однако если свержение будет неизбежным, то перекрытие произойдет, заявил НСН Игорь Юшков.
Закрытие Ормузского пролива невыгодно никому: ни Ирану, ни США, ни России, поэтому это маловероятно, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Ормузский пролив считается ключевым маршрутом перевозки нефти в мире, через который, по разным оценкам, проходит до 15-20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Иран пригрозил закрыть выход из него для всех танкеров, если США продолжат атаковать страну. О реализации такой инициативы сообщили в иранском парламенте и МИД, передает местный телеканал Press TV. Экономист подчеркнул, что этого не произойдет, потому что это навредит Ирану сильнее, чем кому-либо еще.
«Сейчас закрытие Ормузского пролива создаст больше проблем, чем пользы для Ирана. Это самая последняя мера, которую он может предпринять, только если почувствует фатальную угрозу для себя. Если американцы захотят свергнуть нынешний режим, то тогда он напоследок навредит всем. На данный момент иранская нефть экспортируется через эту же артерию, по нефтяным объектам не били ни Израиль, ни США. Перекрыть пролив — значит перестать зарабатывать. Также почти все страны региона, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, которые пока сочувствуют Ирану, встанут на сторону Америки, если Иран решится на этот шаг», — отметил он.
Эксперт добавил, что рост цен на нефть в случае перекрытия пролива не выгоден и России.
«От таких действий пострадают страны-потребители нефти, так как цена может дойти до 150-200 долларов за баррель. Мы не пользуемся проливом для торговли, объемы экспорта у нас огромные, а цена сильно возрастет, но все равно для России это невыгодно. Такие трехзначные цены убьют спрос, потому что мало кто может себе позволить покупать нефть за такие деньги. Лучше всего для нас — сохранение конфликта и действующего режима в Иране, это сохранит цены на нефть на высоком уровне. Если решат перекрыть Ормузский пролив, то Белый дом сделает все, чтобы его разблокировать, например, уничтожит политическое руководство Ирана и посадит свой марионеточный режим. Тогда с него снимут часть санкций, и его нефть завалит рынок, нам это не нужно», — заключил он.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил НСН, что Иран поможет президенту США Дональду Трампу, если закроет Ормузский пролив.
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