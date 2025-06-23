Закрытие Ормузского пролива невыгодно никому: ни Ирану, ни США, ни России, поэтому это маловероятно, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Ормузский пролив считается ключевым маршрутом перевозки нефти в мире, через который, по разным оценкам, проходит до 15-20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Иран пригрозил закрыть выход из него для всех танкеров, если США продолжат атаковать страну. О реализации такой инициативы сообщили в иранском парламенте и МИД, передает местный телеканал Press TV. Экономист подчеркнул, что этого не произойдет, потому что это навредит Ирану сильнее, чем кому-либо еще.