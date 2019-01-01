Названы темы переговоров между Путиным и Ким Чен Ыном

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их информации, северокорейский лидер прибудет в Россию 24 апреля на бронированном поезде в сопровождении делегации из 230 человек.

Повестка встречи должна быть обширной, Путин и Ким могут обсудить, в том числе вопрос денуклеаризации КНДР и американских санкций, введенных в отношении Северной Кореи, рассказал в эфире НСН заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Будет обсуждаться проблема безопасности Корейского полуострова, где важную роль играет вопрос денуклеаризации. В этом плане ведется большая работа и Ким в нее плотно вовлечен. Три раза в прошлом году он встречался по этому вопросу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, четыре раза – с главой КНР Си Цзиньпином, два – с Трампом. Это важные державы, которые непосредственно вовлечены в урегулирование корейской проблемы. Россия в их числе», - отметил он.

Россия выступает за смягчение санкций США в отношении Северной Кореи, эту проблему также могут обсудить лидеры двух стран.

«Россия и Китай предпринимают совместные усилия для того, чтобы добиться смягчения санкций в отношении КНДР. Эта тема будет обсуждаться Путиным и Ким Чен Ыном, - продолжил собеседник НСН. -Меры принимались не ради самих санкций, а для того, чтобы изменить поведение КНДР, улучшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове. Это в прошлом году произошло, стало реальностью. В значительной мере санкции свою задачу выполнили и не видеть позитивных изменений неправильно. Мы пытаемся убедить в этом мировое сообщество, но США пока, к сожалению, против. Здесь возможно трехстороннее сотрудничество России, КНР и КНДР».

На повестке могут стоять также двусторонние проблемы: торгово-экономическое, культурное сотрудничество, проблемы безопасности на границе.