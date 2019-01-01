Мухин: США стали токсичной страной

Алексей Мухин: «США продолжают свою санкционную политику. Но Иран, привыкший жить в санкционном режиме, и развивающийся несмотря на враждебное к нему отношение США и ряда других стран, демонстрирует, что даже в санкционном режиме жизнь, что называется, не заканчивается. Тем не менее, то, что Соединенные Штаты Америки откровенно злоупотребляют своим санкционным воздействием, делает их, мягко говоря, токсичным государством. И все меньше стран хотят иметь дело с Вашингтоном», - пояснил политолог Алексей Мухин в беседе с НСН.

