Мухин: США стали токсичной страной
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский
Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский. Таковы предварительные результаты кампании, озвученные ЦИК страны. При этом 11 миллионов украинцев выборы вовсе проигнорировали. Официальные результаты второго тура президентских выборов будут объявлены 30 апреля.
Алексей Мухин: «Судя по победному настроению и суете, которая возникла вокруг победившего кандидата, а также вокруг того, что Петр Порошенко (вероятно, не без внешней помощи) гарантировал себе политическое будущее внутри страны и тем осложнил конфигурацию вокруг Владимира Зеленского, ситуация остается подвешенной. Именно поэтому руководство Российской Федерации крайне осторожно высказывается о перспективах отношений России и Украины», - отметил политолог Алексей Мухин в беседе с НСН.
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 25 апреля
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться 25 апреля на острове Русском во Владивостоке.
Алексей Мухин: «Судя по всему, лидер Северной Кореи хочет подразнить Трампа, который не подготовился к последней встрече с Ким Чен Ыном. Американский президент был вынужден подчиниться конгрессу США, не дав гарантий северокорейскому лидеру, что после денуклеаризации полуострова для КНДР наступят несанкционные времена. Лидер Северной Кореи наглядно показал Дональду Трампу, что без конкретных гарантий маленькая, но гордая Северная Корея не будет вступать ни в какие переговоры с США, даже готова в связи с этим пренебречь некоторыми правилами приличия», - пояснил он в беседе с НСН.
Российский самолет совершит наблюдательные полеты над США
Российский самолет совершит наблюдательные полеты над территорией США с 22 по 27 апреля. Он пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных международным Договором по открытому небу.
Алексей Мухин: «Все это говорит о том, что говорит о том, что политические драки и дрязги – это одно, а выполнение международных соглашений, которые подписаны и имплементированы – другое. Подобное положение вещей дает основания для оптимизма на будущее», - подчеркнул он в беседе с НСН.
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана. До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них сделали исключение на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая.
Алексей Мухин: «США продолжают свою санкционную политику. Но Иран, привыкший жить в санкционном режиме, и развивающийся несмотря на враждебное к нему отношение США и ряда других стран, демонстрирует, что даже в санкционном режиме жизнь, что называется, не заканчивается. Тем не менее, то, что Соединенные Штаты Америки откровенно злоупотребляют своим санкционным воздействием, делает их, мягко говоря, токсичным государством. И все меньше стран хотят иметь дело с Вашингтоном», - пояснил политолог Алексей Мухин в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.