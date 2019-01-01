Ким Чен Ын едет в Россию дразнить Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдут 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. По данным газеты «Коммерсант», северокорейский лидер прибудет в Россию 24 апреля на бронированном поезде в сопровождении делегации из 230 человек. На 25 число запланирована встреча Ына с Путиным, после чего российский лидер отправится в Пекин, где примет участие во втором форуме китайской инициативы «Пояс и путь». Ким Чен Ын пробудет еще какое-то время во Владивостоке, чтобы ознакомиться с туристическими достопримечательностями.

Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН назвал основные темы, которые могли бы обсудить Ким Чен Ын и Владимир Путин.

«Повестки никто точно не знает. Наверняка, там будут вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация безопасности на Корейском полуострове, пути ее урегулирования, какие конкретные шаги можно предпринять. Конечно, будет обсуждаться ядерная проблема Корейского полуострова, как ее более рационально решать», - перечислил Воронцов.

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН предположил, что своим визитом в Россию лидер Северной Кореи намерен подразнить президента США Дональда Трампа, последняя встреча с которым закончилась безрезультативно.

«Судя по всему, лидер Северной Кореи хочет подразнить Трампа, который не подготовился к последней встрече с Ким Чен Ыном. Американский президент был вынужден подчиниться конгрессу США, не дав гарантий северокорейскому лидеру, что после денуклеаризации полуострова для КНДР наступят несанкционные времена. Лидер Северной Кореи наглядно показал Дональду Трампу, что без конкретных гарантий маленькая, но гордая Северная Корея не будет вступать ни в какие переговоры с США, даже готова в связи с этим пренебречь некоторыми правилами приличия», - пояснил он.