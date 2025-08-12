Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет «стравить» Россию и Израиль на юге Сирии, но Москве невыгодно ссориться с Израилем на фоне нестабильных отношений с новыми властями в Дамаске, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Руководство Сирии захотело вернуть российских военных на юг страны: возобновление патрулирования новые власти, свергнувшие Башара Асада, обсуждали в Москве через представителей МИД, сообщает «Коммерсант». Источник издания отмечает, что после переговоров российская военная полиция уже возобновила патрулирование на северо-востоке Сирии, в Эль-Камышлы на границе с Турцией. Южные территории Сирии сейчас при поддержке друзов контролирует Израиль, который создал там «буферную зону». Дамаск хотел бы с помощью российских военных ограничить влияние Израиля. Балмасов уверен, что это политические игры с участием третьих стран.