Возвращение российских военных на юг Сирии назвали «заманухой» Эрдогана
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел «выдавить» Россию из Сирии, он может столкнуть Россию с Израилем, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет «стравить» Россию и Израиль на юге Сирии, но Москве невыгодно ссориться с Израилем на фоне нестабильных отношений с новыми властями в Дамаске, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Руководство Сирии захотело вернуть российских военных на юг страны: возобновление патрулирования новые власти, свергнувшие Башара Асада, обсуждали в Москве через представителей МИД, сообщает «Коммерсант». Источник издания отмечает, что после переговоров российская военная полиция уже возобновила патрулирование на северо-востоке Сирии, в Эль-Камышлы на границе с Турцией. Южные территории Сирии сейчас при поддержке друзов контролирует Израиль, который создал там «буферную зону». Дамаск хотел бы с помощью российских военных ограничить влияние Израиля. Балмасов уверен, что это политические игры с участием третьих стран.
«Нам нужно определиться, для чего мы там сидим. У меня нет четкой уверенности, что есть представление вообще, зачем мы держим крупную группировку там, когда силы требуются на Украине. Что мы там делаем после Асада? Внятных ответов на это нет. Полагаться на нынешние власти, которые из террористических групп происходят, странно. Выдвигаться в сторону юга? Тоже вопрос, зачем? Там может быть своеобразная замануха. Эрдоган просто так ничего делать не будет. Он ранее был заинтересован, чтобы нас выдавить из Сирии. Нет ли у него зачади нас стравить каким-то образом с Израилем?», - задался вопросом он.
По его словам, России сегодня невыгодно ссориться с Израилем, нужно договариваться со всеми игроками в регионе.
«На юге боевики будут продолжать лезть убивать друзов. От этого они в перспективе не откажутся. А мы будем стоять буфером между ними и израильтянами. Где гарантия, что мы не попадем под израильский удар? У Израиля свои планы на юг Сирии. Нам важно не подыгрывать какой-то из сторон. Господин Эрдоган и его фигуры в Сирии могут рассматривать нас как пешек, а нам ссориться с Израилем для чего? Россия будет мешать Израилю реализовывать свои планы, если мы туда зайдем. Если мы что-то хотим в регионе, нам надо со всеми сторонами взаимодействовать, чтобы не стать враждебной силой, которая никому там не нужна. Мы для нынешних властей Сирии не являемся главной дружественной силой», - подытожил собеседник НСН.
Россия готова оказать возможное содействие в постконфликтном восстановлении Сирии, эта страна не должна использоваться в качестве арены для геополитического соперничества между другими державами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаадом аш-Шибани, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ назвали саммит Путина и Трампа на Аляске победой Москвы
- Возвращение российских военных на юг Сирии назвали «заманухой» Эрдогана
- Глава Ставрополя рассказал о повреждениях после атаки дронов
- В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом авто и убийством военного
- В Ульяновской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника
- Психолог рассказала, кому опасно посещать хоррор-квесты
- Делегация РФ во главе с Володиным посетит Пхеньян
- В Кузбассе самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акватории реки
- На случай ЧП: Бабушек и дедушек призвали уравнять в правах с родителями
- Эстония не намерена упрощать режим пересечения границы с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru