Решающий момент. В Белоруссии оценили ультиматум Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему президенту страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

В своем телеграм-канале Тихановская заявила, что если эти требования не будут выполнены, то «26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН оценил правомочность Тихановской говорить от имени белорусского народа.

«Тихановская более правомочна, чем Лукашенко. Трудно говорить, что может получиться. Умная женщина, приятно слушать, молодая, красивая. Может, ей нужны хорошие консультанты-экономисты. Но думаю, она будет замечательным лидером. Лукашенко должен уйти в отставку, чем быстрее, тем лучше. Он фальшивым образом избран, и уже не первый раз. Все будут ликовать на улицах. Прекратятся все протестные выходы, милиция и ОМОН смогут жить спокойно», - сказал Шушкевич.

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины ультиматума Тихановской.

«Тихановская обостряет игру, и это логичный ход. Потому что сделал нестандартный ход Александр Лукашенко: в минувшую субботу он неожиданно посетил следственный изолятор КГБ и там встретился с рядом политзаключенных. Он таким образом пытается расколоть протестное движение, привлечь к сотрудничеству более умеренную его часть и сменить повестку дня. Чтобы вместо требований его ухода, новых выборов общество переключилось на обсуждение той якобы конституционной реформы, которую он предлагает. А протестное движение, это хождение по улицам, длится уже два месяца, и некоторым кажется, что оно начинает иссякать. По крайней мере, не достигает своих целей. Поэтому Тихановская обострила игру и выдвинула эти ультимативные требования. Это шаг логичный, потому что должен быть новый этап белорусской революции», – пояснил Класковский.