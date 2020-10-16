Стали известны подробности уголовного дела Тихановской

Следственный комитет Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что оппозиционер была объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики с использованием СМИ и сети Интернет.

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Также правоохранители получили доказательства, свидетельствующие о совершении членами оппозиционного «Координационного совета» действий, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда нацбезопасности Республики Беларусь», говорится в сообщении белорусского СК.

Ранее в МВД России рассказали, что Светлана Тихановская была включена в базу разыскиваемых лиц в рамках соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией. Так как речь идет о межгосударственном розыске, то оппозиционера будут разыскивать и на территории РФ.

Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. По инициативе Светланы Тихановской был создан оппозиционный «Координационный совет», который требует новых выборов. В настоящее время шесть из семи членов арестованы или находятся за границей.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МВДРозыскБелоруссияСветлана Тихановская
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