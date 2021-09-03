Путин: Жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума признался, что ему будет жалко отпускать министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства отметил, что будет жаль отпускать Лаврова и Шойгу в Думу после парламентских выборов, если министры примут такое решение. Путин подчеркнул, что главы ведомств хорошо работают на своих местах.

Президент добавил, что «коллеги просто обратились с просьбой» возглавить список партии «Единая Россия» на грядущих выборах в Госдуму.

