Путин: Жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума признался, что ему будет жалко отпускать министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства отметил, что будет жаль отпускать Лаврова и Шойгу в Думу после парламентских выборов, если министры примут такое решение. Путин подчеркнул, что главы ведомств хорошо работают на своих местах.
Президент добавил, что «коллеги просто обратились с просьбой» возглавить список партии «Единая Россия» на грядущих выборах в Госдуму.
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