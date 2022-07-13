Вопрос об аресте Яшина по делу о дискредитации ВС РФ рассмотрят в закрытом режиме

Басманный суд Москвы принял решение рассмотреть ходатайство об аресте муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

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Следователь отметил, что слушания следует закрыть, так как «будут разглашены сведения, имеющие значения для следования». Прокурор его позицию поддержал.

Яшин и его защита выступили против, заявив, что «материалы дела не содержат гостайны и не касаются несовершеннолетних», а это значит, законных оснований для закрытия процесса нет.

«Если этого требует безопасность участников процесса, то кого именно? Нет никакой мотивировки, не оглашено никакого документа», - отметил адвокат политика Вадим Прохоров.

Ранее адвокат Мария Эйсмонт заявила, что Яшину предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ, однако политик признавать вину отказался, а также не стал давать какие-либо показания из-за «политической мотивированности уголовного дела».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАрестОппозицияИлья ЯшинУголовное Дело
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