Вопрос об аресте Яшина по делу о дискредитации ВС РФ рассмотрят в закрытом режиме

Следователь отметил, что слушания следует закрыть, так как «будут разглашены сведения, имеющие значения для следования». Прокурор его позицию поддержал.

Яшин и его защита выступили против, заявив, что «материалы дела не содержат гостайны и не касаются несовершеннолетних», а это значит, законных оснований для закрытия процесса нет.

«Если этого требует безопасность участников процесса, то кого именно? Нет никакой мотивировки, не оглашено никакого документа», - отметил адвокат политика Вадим Прохоров.

Ранее адвокат Мария Эйсмонт заявила, что Яшину предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ, однако политик признавать вину отказался, а также не стал давать какие-либо показания из-за «политической мотивированности уголовного дела».