Адвокат: Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ

Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина, заявила, что её клиенту предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает ТАСС.

Московского муниципального депутата Горинова отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ

По ее словам, политик признавать вину отказался, а также не стал давать какие-либо показания из-за «политической мотивированности уголовного дела».

Эйсмонт добавила, что ходатайство об аресте оппозиционера планируется рассмотреть 13 июля.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал Яшина на 15 суток по статье КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: фото из твиттера
ТЕГИ:Уголовное ДелоФейкОппозицияИлья Яшин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры