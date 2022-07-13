Адвокат: Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ

По ее словам, политик признавать вину отказался, а также не стал давать какие-либо показания из-за «политической мотивированности уголовного дела».

Эйсмонт добавила, что ходатайство об аресте оппозиционера планируется рассмотреть 13 июля.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал Яшина на 15 суток по статье КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».