Яшину грозит до 10 лет тюрьмы по делу о фейках об армии РФ
12 июля 202222:35
Оппозиционному политику Илье Яшину может грозить до 10 лет тюрьмы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам адвоката политика Вадима Прохорова, Яшину вменяют статью за то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем канале в YouTube говорил о случившемся в украинской Буче.
Прохоров отметил, что обыск в квартире политика завершен. В настоящее время Яшина везут на допрос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru