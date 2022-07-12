Яшину грозит до 10 лет тюрьмы по делу о фейках об армии РФ

Оппозиционному политику Илье Яшину может грозить до 10 лет тюрьмы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам адвоката политика Вадима Прохорова, Яшину вменяют статью за то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем канале в YouTube говорил о случившемся в украинской Буче.

Прохоров отметил, что обыск в квартире политика завершен. В настоящее время Яшина везут на допрос.

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Фото: arh.sledcom.ru
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