Яшину грозит до 10 лет тюрьмы по делу о фейках об армии РФ

По словам адвоката политика Вадима Прохорова, Яшину вменяют статью за то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем канале в YouTube говорил о случившемся в украинской Буче.

Прохоров отметил, что обыск в квартире политика завершен. В настоящее время Яшина везут на допрос.