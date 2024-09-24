«Волынская резня и затяжной конфликт»: У Польши и Чехии растет недовольство Зеленским

Тема Волынской резни вызывает напряженность в отношениях Киева и Варшавы. Польша требует от Украины признать ответственность за эти события и заявляет, что не поддержит ее присоединение к Евросоюзу без эксгумации жертв. Киев требует от Варшавы также почтить память погибших украинцев. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в частности, упоминал насильственное переселение украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, подчеркивая, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом «плохие вещи».

ССОРА С ГЛАВОЙ ПОЛЬСКОГО МИД

В конце августа глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш снова заявил, что Варшава будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Его поддержали министр иностранных дел страны Радослав Сикорский и премьер Польши Дональд Туск. При этом Сикорский затронул эту тему 13 сентября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский подчеркивал, что Украина не имеет отношения к холокосту.

«У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне», – заявлял он, объясняя это событиями, которые пришлось пережить самим украинцам в годы Второй мировой войны.

Между тем ФСБ России 24 сентября опубликовала рассекреченные архивные материалы об изуверской резне, которую в марте 1945 года поляки устроили в отношении мирных украинцев, в том числе православного духовенства, в селе Скопов недалеко от Перемышля. Зверства подробно описаны в документах.

В последние недели между Украиной и Польшей стала нарастать напряженность. Портал Onet 17 сентября сообщал, что Зеленский разговаривал на повышенных тонах и практически поссорился с Сикорским.

Отмечалось, что повышенный тон переговорам задал украинский президент, который обвинил Варшаву в отсутствии поддержки усилий Киева по вступлению в Евросоюз. Сикорский ответил ему, что «у Польши этот процесс занял 10 лет и предлагаемые Киевом сроки нереальны», указывает портал.