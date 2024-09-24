«Волынская резня и затяжной конфликт»: У Польши и Чехии растет недовольство Зеленским
Президент Польши Дуда обвинил Украину в сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте. Киев отрицает обвинения, при этом до сих пор идет спор по вопросу Волынской резни. А Чехия тем временем призвала Зеленского смириться с утратой территорий «на годы».
Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и соучастии в холокосте в годы Второй мировой войны. Он отметил, что у Украины «очень много проблем со своим прошлым».
«Прошу помнить, что у украинцев есть много проблем с их историей. Это не только проблема Волынской резни, но и служба в подразделениях СС, сотрудничество с властями Третьего Рейха и участие в холокосте», – заявил Дуда в интервью телеканалу Polsat.
Он отметил, что нахождение взаимопонимания с Польшей во всех трудных вопросах, в том числе исторических, «находится в интересах Украины».
Тема Волынской резни вызывает напряженность в отношениях Киева и Варшавы. Польша требует от Украины признать ответственность за эти события и заявляет, что не поддержит ее присоединение к Евросоюзу без эксгумации жертв. Киев требует от Варшавы также почтить память погибших украинцев. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в частности, упоминал насильственное переселение украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, подчеркивая, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом «плохие вещи».
ССОРА С ГЛАВОЙ ПОЛЬСКОГО МИД
В конце августа глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш снова заявил, что Варшава будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Его поддержали министр иностранных дел страны Радослав Сикорский и премьер Польши Дональд Туск. При этом Сикорский затронул эту тему 13 сентября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский подчеркивал, что Украина не имеет отношения к холокосту.
«У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне», – заявлял он, объясняя это событиями, которые пришлось пережить самим украинцам в годы Второй мировой войны.
Между тем ФСБ России 24 сентября опубликовала рассекреченные архивные материалы об изуверской резне, которую в марте 1945 года поляки устроили в отношении мирных украинцев, в том числе православного духовенства, в селе Скопов недалеко от Перемышля. Зверства подробно описаны в документах.
В последние недели между Украиной и Польшей стала нарастать напряженность. Портал Onet 17 сентября сообщал, что Зеленский разговаривал на повышенных тонах и практически поссорился с Сикорским.
Отмечалось, что повышенный тон переговорам задал украинский президент, который обвинил Варшаву в отсутствии поддержки усилий Киева по вступлению в Евросоюз. Сикорский ответил ему, что «у Польши этот процесс занял 10 лет и предлагаемые Киевом сроки нереальны», указывает портал.
Также сообщается, что Зеленский был недоволен объемом военной помощи, которую оказывает Варшава. Еще одним пунктом противоречий тогда снова стала позиция сторон по увековечиванию памяти жертв Волынской резни.
Согласно данным источников, поляки были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался общаться с главой польского МИД.
За последние месяцы Сикорский сделал ряд громких заявлений по Украине. На прошлой неделе в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом он заявил о нежелании Польши защищать Украину, хотя не исключил такой возможности, если фронт начнет рушиться. Позднее Сикорский раскритиковал нежелание Киева принимать закон о мобилизации раньше, а также удивился большому количеству украинских мужчин в Польше.
«Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?», – задался вопросом министр.
ЧЕХИЯ И УСТАЛОСТЬ ОТ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ
Тем временем Чехия также продолжает высказывать недовольство относительно действий Зеленского. Чешский президент Петр Павел в интервью газете The New York Times заявил, что Украина должен признать, что ряд территорий могут остаться под контролем России «на годы». Такой сценарий он назвал «наиболее вероятным исходом конфликта».
Глава государства призвал украинские власти «реалистично оценивать» перспективы возвращения территорий и отметил, что в мире растет усталость от конфликта. Павел выразил уверенность, что «конец будет где-то посередине» для каждой из сторон.
Президент Чехии ранее также допускал, что Киев не сможет восстановить полный контроль над территориями в ходе мирных переговоров с Москвой. Он считает, что их часть останется под российским контролем на длительный срок, а страны Запада не признают новые границы. Вместе с тем, по мнению Павла, в таком виде Украину можно принять в Североатлантический альянс.
Зеленский поспешил заявить 24 сентября, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем многие считают». Но, несмотря на эти слова, украинский президент продолжил требовать от своих партнеров укрепить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, Зеленский заявил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».
«Это мост к дипломатическому пути завершения войны. План победы – это усиление Украины, украинской армии», – сказал он в интервью телеканалу ABC News.
На Западе появляется все больше критических статей и комментариев о Владимире Зеленском и его действиях. В частности, издание The New York Times, телеканал Sky News Australia и американский журнал National Review вменяют Зеленскому в вину коррупцию на Украине, истощение украинской армии, ее мобилизацию за счет осужденных за пытки и педофилию, а также «все те ужасы», происходящие при нем с этническими русскими в некоторых частях страны. Эксперты не исключают, что вскоре от Зеленского захотят избавиться, причем как сам Запад, так и украинские элиты, передает «Радиоточка НСН».
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