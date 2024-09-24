Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы станут решающими для Украины
24 сентября 202403:32
Украинский президент Владимир Зеленский указал на критическую важность ближайших месяцев для определения исхода военного конфликта, сообщает Ura.ru.
Это произошло на церемонии вручения награды Американской академии достижений в США. По словам главы государства, Украина должна самостоятельно определить, каким будет результат боевых действий.
Зеленский также анонсировал представление «плана победы» властям США.
Ранее Зеленский назвал удары вглубь РФ главной частью «плана победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru