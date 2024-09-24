Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы станут решающими для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский указал на критическую важность ближайших месяцев для определения исхода военного конфликта, сообщает Ura.ru.

Зеленский: Три пункта мирного плана уже готовы

Это произошло на церемонии вручения награды Американской академии достижений в США. По словам главы государства, Украина должна самостоятельно определить, каким будет результат боевых действий.

Зеленский также анонсировал представление «плана победы» властям США.

Ранее Зеленский назвал удары вглубь РФ главной частью «плана победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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