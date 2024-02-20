Чехия внесла около 200 послаблений в санкции против России
Чехия внесла около 200 послаблений в введенные против России санкции за последние два года, сообщил руководитель финансово-аналитического управления Чехии Иржи Гилмар.
По его словам, в подавляющем большинстве случаев исключения из санкций касались области фармацевтической промышленности и ядерной энергетики.
Отмечается, что с просьбой к властям о послаблениях в санкционном режиме обращались государственные и полугосударственные компании.
Ранее Евросоюз продлил действие санкций против РФ, которые были введены в связи с вхождением в состав России ряда новых территорий, еще на год. Теперь меры будут действовать до 24 февраля 2025 года. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк Китая рекордно снизил ставку по кредитам
- СМИ: Российские производители бытовой техники начали проигрывать Турции и Китаю
- Лукашенко заявил, что США готовят провокации против жителей Польши
- В Киргизии пропал российский альпинист во время восхождения на Аксу
- Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
- Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек
- Чехия внесла около 200 послаблений в санкции против России
- Бывшего начальника отдела ИФНС приговорили к восьми годам за коррупцию
- Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест
- Экс-советнику посольства РФ во Франции дали 18 лет колонии за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru