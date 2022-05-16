Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на Совете Думы было принято решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По его словам, некогда полезный формат многостороннего диалога превратился «в инструмент антироссийской политики».
Он отметил, что с представителями парламентов Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, которые являются постоянными членами ПКБМ, на сегодняшний день нет диалога.
«Деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом. Однако Парламентская конференция Балтийского моря прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан, что лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», - добавил депутат.
Ранее Володин заявил, что для сохранения суверенитета стран Европы необходим распад Европейского союза .
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