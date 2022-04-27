На Украине завели дело против Володина и депутатов Госдумы
Украинская Генпрокуратура обвинила в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины председателя Госдумы России Вячеслава Володина, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В сообщении говорится, что уголовное дело по соответствующей статье было возбуждено не только в отношении спикера российского парламента, но и 418 депутатов, которые «поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик».
Ранее власти Великобритании внесли технические коррективы в санкционный список, сообщает RT. В Лондоне пояснили, что члены Госдумы и Совета Федерации РФ попали «чёрный» список из-за одобрения закона о признании Донецкой и Луганской народных республик.
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