Володин: За решением Зеленского об упрощении выдачи гражданства россиянам стоит Госдеп США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского об упрощении выдачи гражданства россиянам, преследуемым по политическим делам. По его мнению, в этом деле замешан Госдеп США.

«Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США. Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь, отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами», - приводит слова спикера официальный сайт Госдумы.