Володин: За решением Зеленского об упрощении выдачи гражданства россиянам стоит Госдеп США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского об упрощении выдачи гражданства россиянам, преследуемым по политическим делам. По его мнению, в этом деле замешан Госдеп США.
«Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США. Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь, отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами», - приводит слова спикера официальный сайт Госдумы.
Ранее сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения украинского гражданства для россиян, подвергшихся политическим преследованиям по политическим убеждениям.
Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН отметил, что вряд ли украинские власти насчитают в России много желающих получить гражданство их государства.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Володин: За решением Зеленского об упрощении выдачи гражданства россиянам стоит Госдеп США
- Стала известна дата выхода фильма Данилы Козловского про Чернобыль
- Курс доллара упал ниже 65 рублей
- В результате столкновения двух машин на Кубани погибли пять человек
- Нёнокса избежала эвакуации