Москалькова призвала освобождать тяжелобольных граждан от отбывания наказания

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобождать от отбывания наказания в местах лишения свободы тяжелобольных людей. Об этом пишет РИА Новости.

Омбудсмен указала, что в России существуют два постановления относительно болезней, с которыми граждан могут освободить от наказания, и перечни заболеваний в этих документах не совпадают. По словам Москальковой, в стране есть проблема освобождения заключенных на фоне тяжелых болезней.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос о создании единого списка и считаем, что тяжелобольных, а в западных некоторых нормативных актах они называются как смертельно больные, освобождать их незамедлительно», - указала омбудсмен.

