Кабмин распространил запрет экспорта бензина на производителей

Под ограничения на экспорт бензина, которые были введены до 31 июля текущего года, подпали также на непосредственные производители нефтепродуктов. Об этом указали в правительтстве РФ.

Глава Shell предупредил Европу о риске дефицита топлива

В пресс-службе кабмина пояснили, что цель запрета - сохранение стабильности на рынке страны во время высокого сезонного спроса и сельхоз работ. Также он связан с подорожанием нефти в мире из-за ближневосточного конфликта.

В постановлении правительства отмечается, что запрет не будет действовать в отношении поставок, которые осуществляются по международным межправительственным соглашениям.

Ранее ограничения на экспорт бензина вводились в России в августе 2025 года, они действовали до 31 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
