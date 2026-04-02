Кабмин распространил запрет экспорта бензина на производителей

В пресс-службе кабмина пояснили, что цель запрета - сохранение стабильности на рынке страны во время высокого сезонного спроса и сельхоз работ. Также он связан с подорожанием нефти в мире из-за ближневосточного конфликта.

В постановлении правительства отмечается, что запрет не будет действовать в отношении поставок, которые осуществляются по международным межправительственным соглашениям.

Ранее ограничения на экспорт бензина вводились в России в августе 2025 года, они действовали до 31 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

