Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян
Указ, упрощающий процедуру получения гражданства Украины, подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, претендовать на получение гражданства Украины в упрощённом порядке могут россияне, подвергшиеся политическим преследованиям или преследованиям по политическим убеждениям, пишет RT. Кроме того, как отмечает «Газета.ру», гражданство будет предоставляться иностранцам, а также лицам без гражданства, которые защищали Украину.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Отныне получить российский паспорт смогут все жители Донбасса, включая тех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
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