Решетников сообщил о проработке отмены виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом

Россия прорабатывает отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он напомнил, что в прошлом году были отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом.

«На очереди Малайзия, Бахрейн, Кувейт. Работаем над соглашениями о групповом безвизе с Индией и с Вьетнамом», - цитирует министра ТАСС.

Как отметил Решетников, за последние два года РФ увеличила в 1,5 раза прирост иностранных туристов, он достиг 5,6 млн. За январь 2026-го число путешественников из-за рубежа выросло на 37%.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Россия передала Индии проекты соглашений о безвизовом режиме для туристических групп от трех человек на срок до 21 дня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

