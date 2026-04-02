Решетников сообщил о проработке отмены виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом
Россия прорабатывает отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Он напомнил, что в прошлом году были отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом.
«На очереди Малайзия, Бахрейн, Кувейт. Работаем над соглашениями о групповом безвизе с Индией и с Вьетнамом», - цитирует министра ТАСС.
Как отметил Решетников, за последние два года РФ увеличила в 1,5 раза прирост иностранных туристов, он достиг 5,6 млн. За январь 2026-го число путешественников из-за рубежа выросло на 37%.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Россия передала Индии проекты соглашений о безвизовом режиме для туристических групп от трех человек на срок до 21 дня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
