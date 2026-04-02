Был не в курсе? Как ударит по Гладкову уголовное дело о хищениях на Белгородчине
Илья Гращенков заявил НСН, что уголовные дела, заведенные на членов команды губернатора, бросают тень на него самого, однако в ситуации с Гладковым все обстоит сложнее.
В таких сложных регионах, как Белгородская область, губернатор больше сосредоточен на военной обстановке, так что вряд ли Вячеслав Гладков был в курсе хищений, к которым причастен его заместитель. Об этом НСН рассказал политолог Илья Гращенков.
Следствие завершило расследование дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области, пишет РБК. Вице-губернатора Рустэма Зайнуллина обвинили в растрате и получении взятки, но исключили статью о мошенничестве. Зайнуллин был задержан 21 июня 2025 года, в тот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Гращенков раскрыл, насколько эта история бросает тень на губернатора.
«Поскольку сегодня громкое дело еще и в Курской области – бывший губернатор Смирнов тоже признал вину, то, видимо, весь управленческий контур, связанный со стройками военного типа, так или иначе подвергался серьезным коррупционным воздействиям. Косвенно, конечно, эти дела проецируются на губернатора. Охотно ли избиратели будут голосовать за человека, который привел команду, которая мало того, что подозревается, но еще и сама признает? Могу сказать, что в таких сложных регионах, как Белгородская область, безусловно, губернатор больше сосредоточен на политических вопросах выживания. А вот заместители как раз выделены таким образом, чтобы брать на себя те сферы, которые требуют особого внимания. Поэтому они, скорее всего, работали автономно, подчиняясь не столько губернатору, сколько заказчикам из Минобороны и прочего. Скорее всего, губернатор как раз был вовлечен в меньшей степени», - рассказал он.
При этом собеседник НСН отметил, что несмотря на сложную обстановку в регионе и разбирательства с командой, Гладков хорошо зарекомендовал себя на своем посту.
«Мне кажется, что Гладков очень органичен и является действительно губернатором-драйвером. Он одновременно выполняет KPI от федерального центра, начиная от военных задач и заканчивая инфраструктурными и бизнес проектами. Судя по отчетам, губернатор справляется. В тоже время он не стесняется критиковать федеральную власть за замедление Telegram. Мне кажется, это человек не то что вовлеченный, но он создает свои методики управления в такой непростой ситуации», - отметил Гращенков.
Напомним, что ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый во взятках, признал свою вину в полном объеме. По его словам, он получил от фигуранта дела о хищении при строительстве фортификаций Дмитрия Шубина и бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова 12,9 млн рублей, а от организации экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева - 8 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
