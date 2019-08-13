В Совфеде ответили Зеленскому на упрощение получения украинского гражданства для россиян
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН предположил, что получить украинские паспорта захочет немного людей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения украинского гражданства для россиян, подвергшихся политическим преследованиям по политическим убеждениям. Гражданство также будет предоставляться иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали Украину. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
В Совфеде РФ восприняли указ Зеленского как ответный шаг на подписанный в апреле президентом Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке получения россисйкого гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что желающих воспользоваться упрощенной системой получения украинского гражданства будет не так много.
«Это ответ на то решение, которое приняла Россия, наш президент, об упрощенном получении гражданства для жителей Украины. Мы сделали это обосновано, правильно, потому что люди, которые проживают в ДНР и ЛНР были во многом ущемлены в своих правах, и в плане учебы, и в плане работы. Другие граждане Украины, которые готовы стать российскими гражданами, мы им готовы предоставить гражданство, потому что люди стремятся к этому. Что касается указа Зеленского, то, во-первых, на стороне ВСУ если и воевали, то простите, не побоюсь этого грубого слова, отщепенцы, которые непонятно какую идею там защищали. Понятно, те добровольцы, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР, эти люди защищали независимость этих регионов, их право говорить на родном языке. Но если такие есть, пусть идут, получают это гражданство. Плюс там люди, которые, как они пишут, подвергаются политическим репрессиям в России, если им будет удобнее жить под флагом Украины, пусть получают это гражданство. Я думаю, что это небольшое количество», — сказал сенатор.
По его словам, указ Зеленского не поможет улучшению отношений между Россией и Украиной, а наоборот, их ухудшит.
«У нас еще даже нет прямых контактов между нашими президентами, только два телефонных небольших разговора. Не двигается минский процесс. Подобные шаги не улучшают отношения с Украиной, а наоборот еще ухудшают. Но это внутреннее дело Украины. Господин Зеленский может издавать любые указы, он президент своей страны. Только, я думаю, что людей, которые последуют этому указу, будет совсем мало», — резюмировал Владимир Джабаров.
Напомним, в конце июля сообщалось, что около семи тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство по упрощенной схеме за первые три месяца. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона добавил, что еще 30 тысяч человек ждут решения по гражданству.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Эксперты рассказали, что ждет Россию после санкций
- «Жёстко, но оправданно». В Кремле оценили действия силовиков на митингах в Москве
- В Кремле отреагировали на акции протеста в Москве
- Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян
- Мясной союз: В российских магазинах вся колбаса безопасна