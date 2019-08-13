В Совфеде ответили Зеленскому на упрощение получения украинского гражданства для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения украинского гражданства для россиян, подвергшихся политическим преследованиям по политическим убеждениям. Гражданство также будет предоставляться иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали Украину. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

В Совфеде РФ восприняли указ Зеленского как ответный шаг на подписанный в апреле президентом Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке получения россисйкого гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что желающих воспользоваться упрощенной системой получения украинского гражданства будет не так много.

«Это ответ на то решение, которое приняла Россия, наш президент, об упрощенном получении гражданства для жителей Украины. Мы сделали это обосновано, правильно, потому что люди, которые проживают в ДНР и ЛНР были во многом ущемлены в своих правах, и в плане учебы, и в плане работы. Другие граждане Украины, которые готовы стать российскими гражданами, мы им готовы предоставить гражданство, потому что люди стремятся к этому. Что касается указа Зеленского, то, во-первых, на стороне ВСУ если и воевали, то простите, не побоюсь этого грубого слова, отщепенцы, которые непонятно какую идею там защищали. Понятно, те добровольцы, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР, эти люди защищали независимость этих регионов, их право говорить на родном языке. Но если такие есть, пусть идут, получают это гражданство. Плюс там люди, которые, как они пишут, подвергаются политическим репрессиям в России, если им будет удобнее жить под флагом Украины, пусть получают это гражданство. Я думаю, что это небольшое количество», — сказал сенатор.