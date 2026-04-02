Каллас: Жалобы Трампа могут быть частью плана по ослаблению НАТО

Жалобы президента США Дональда Трампа на НАТО могут быть частью плана по ослаблению блока. Как пишет RT, об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.

По её словам, Трамп всегда жаловался на Североатлантический альянс, однако в настоящее время подобные высказывания стали звучать чаще, «не имея под собой реальных оснований».

Комментируя заявления главы Белого дома о том, что НАТО якобы не помогает США в конфликте с Ираном, она указала, что никаких запросов о помощи блок не получал.

«Это реальная жалоба... или это просто предлог, чтобы сделать то, что планировалось давно? В любом случае это не сделает Америку или кого-либо из ее союзников сильнее», — заключила Каллас.

Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс не поддержал США в операции против Ирана, поэтому участие Вашингтона в блоке будет пересмотрено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
