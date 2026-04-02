Каллас: Жалобы Трампа могут быть частью плана по ослаблению НАТО

По её словам, Трамп всегда жаловался на Североатлантический альянс, однако в настоящее время подобные высказывания стали звучать чаще, «не имея под собой реальных оснований».

Комментируя заявления главы Белого дома о том, что НАТО якобы не помогает США в конфликте с Ираном, она указала, что никаких запросов о помощи блок не получал.

«Это реальная жалоба... или это просто предлог, чтобы сделать то, что планировалось давно? В любом случае это не сделает Америку или кого-либо из ее союзников сильнее», — заключила Каллас.

Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс не поддержал США в операции против Ирана, поэтому участие Вашингтона в блоке будет пересмотрено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

