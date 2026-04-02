Туск: Ситуация в мире развивается в пользу России

Ситуация в мире развивается в пользу России, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он написал в соцсети Х.

Политик напомнил об угрозе распада НАТО, ослаблении антироссийских санкций, масштабном энергетическом кризисе в Европе, а также указал на прекращение помощи Украине и блокирование премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном кредита для Киева.

«Все это выглядит как план мечты [президента России Владимира] Путина», - отметил Туск.

Между тем глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России с Западом в настоящее время переживают тяжелейший кризис.

