Туск: Ситуация в мире развивается в пользу России
2 апреля 202613:05
Ситуация в мире развивается в пользу России, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он написал в соцсети Х.
Политик напомнил об угрозе распада НАТО, ослаблении антироссийских санкций, масштабном энергетическом кризисе в Европе, а также указал на прекращение помощи Украине и блокирование премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном кредита для Киева.
«Все это выглядит как план мечты [президента России Владимира] Путина», - отметил Туск.
Между тем глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России с Западом в настоящее время переживают тяжелейший кризис.
