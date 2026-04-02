Касса по-братски: Ждёт ли фильм «Королёк моей любви» судьба «Василия»
Успех фильма определяется не только деньгами, заявил НСН Роман Григорьев, а Давид Шнейдеров обвинил продюсеров в провале сборов.
У каждой картины есть своя аудитория, а ее сборы — это показатель количества заинтересованных людей, и не всегда он должен отражаться в миллиардных доходах, рассказал кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.
С 1 апреля в кинотеатрах представили российский фильм «Королек моей любви». В основе сюжета борьба между братьями-близнецами, один из которых преступник. В 2025 году в российский прокат уже выходил фильм «Василий» с похожим сюжетом с Александром Петровым в главной роли. Многие критики хвалили картину, но, при бюджете в 650 миллионов рублей, в прокате она заработала всего 213 миллионов рублей. Григорьев подчеркнул, что это не значит, что у такого жанра есть проблемы в России.
«Фильм не всегда можно измерять прокатными кассами или мешками денег. Картина может быть хорошей, но не найти своего зрителя, потому что у нее, например, не было спецэффектов. Раньше наши фильмы 213 миллионов не собирали. Если ориентироваться на 6 миллиардов, то тогда должны были быть и другие задачи. Эта разница означает только то, что у фильма такая аудитория. У “Чебурашки” есть аудитория на 6 миллиардов, а у этого фильма на 213 миллионов», — подчеркнул он.
Кинокритик Давид Шнейдеров, в свою очередь, указал, что невысокие сборы являются проблемой продюсеров, а не актеров.
«Александр Петров — великолепный артист, а коммерческая неудача — это обычная ситуация. У нас проваливается в прокате 95% картин. Все потому, что нет индустрии проката. У нас мизерные рекламные бюджеты, а продюсеры думают о том, как бы заработать на производстве, а не на прокате. По-видимому, просто было недостаточно вложений в пиар, поэтому получился такой результат», — отметил он.
Ранее кинокритик Александр Шпагин объяснил НСН, почему только 5 из 41 фильма, снятых при господдержке в 2025 году, окупились в прокате.
