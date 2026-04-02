У каждой картины есть своя аудитория, а ее сборы — это показатель количества заинтересованных людей, и не всегда он должен отражаться в миллиардных доходах, рассказал кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.



С 1 апреля в кинотеатрах представили российский фильм «Королек моей любви». В основе сюжета борьба между братьями-близнецами, один из которых преступник. В 2025 году в российский прокат уже выходил фильм «Василий» с похожим сюжетом с Александром Петровым в главной роли. Многие критики хвалили картину, но, при бюджете в 650 миллионов рублей, в прокате она заработала всего 213 миллионов рублей. Григорьев подчеркнул, что это не значит, что у такого жанра есть проблемы в России.