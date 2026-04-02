Пескову неизвестно о том, что Путин якобы поручал ограничивать VPN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слухи о мерах по ограничению использования VPN-сервисов в России. Об этом он заявил журналистам.

«Таких средств нет»: Как IT-компании будут отслеживать VPN-трафик

Представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли российский лидер Владимир Путин дал поручение Минцифры принять меры по ограничению VPN.

«Мне ничего не известно о таком поручении», - отметил Песков.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что, несмотря на задачу по снижению использования VPN, министерство против введения штрафов за применение таких сервисов.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
