Пескову неизвестно о том, что Путин якобы поручал ограничивать VPN
2 апреля 202612:24
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слухи о мерах по ограничению использования VPN-сервисов в России. Об этом он заявил журналистам.
Представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли российский лидер Владимир Путин дал поручение Минцифры принять меры по ограничению VPN.
«Мне ничего не известно о таком поручении», - отметил Песков.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что, несмотря на задачу по снижению использования VPN, министерство против введения штрафов за применение таких сервисов.
