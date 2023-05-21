Володин: Совет Думы обсудит ответные меры на антироссийскую политику Польши

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы обсудит ответные меры Москвы на антироссийскую политику Варшавы, в том числе запрет на передвижение польских фур по российской территории. Заседание состоится 22 мая, в понедельник, написал он в Telegram.

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Володин напомнил, что в Польше уничтожают советские памятники, закрывают российские школы, а также отчуждают российскую собственность.

Спикер Госдумы ситает, что Польша должна вернуть территории, приобретенные Варшавой по итогам Второй мировой войны территории, а также возместить средства, потраченные Москвой, на Польшу в военные и послевоенные годы

«Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны», — написал политик.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша продолжит работу над изъятием зданий у российского посольства. Глава правительства напомнил, что недавно у посольства России отобрали одно из зданий в Варшаве. Действия польской стороны Моравецкий назвал «успешными».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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