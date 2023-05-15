Моравецкий: Польша будет работать над изъятием зданий у России

Глава правительства напомнил, что недавно у посольства России отобрали одно из зданий в Варшаве. Действия польской стороны Моравецкий назвал «успешными».

«И мы будем работать над очередными», - добавил он.

В конце апреля в школу при посольстве РФ в Варшаве ворвались местные власти в сопровождении полиции. Сотрудникам образовательного учреждения пришлось покинуть здание.

В интервью Financial Times представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что республика может потребовать репараций от России. По его словам, для начала необходимо достичь соглашения о выплатах с Германией, передает «Радиоточка НСН».

