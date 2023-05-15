Моравецкий: Польша будет работать над изъятием зданий у России
Польша продолжит работу над изъятием зданий у российского посольства. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Глава правительства напомнил, что недавно у посольства России отобрали одно из зданий в Варшаве. Действия польской стороны Моравецкий назвал «успешными».
«И мы будем работать над очередными», - добавил он.
В конце апреля в школу при посольстве РФ в Варшаве ворвались местные власти в сопровождении полиции. Сотрудникам образовательного учреждения пришлось покинуть здание.
В интервью Financial Times представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что республика может потребовать репараций от России. По его словам, для начала необходимо достичь соглашения о выплатах с Германией, передает «Радиоточка НСН».
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