Трое мужчин пострадали при атаке FPV-дрона на грузовик в Белгородской области

В селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области трое мужчин получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из пострадавших лишился руки в результате травматической ампутации. Еще двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.

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Все раненые были эвакуированы силами местной самообороны и доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

Автомобиль, по которому был нанесен удар, получил повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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