Трое мужчин пострадали при атаке FPV-дрона на грузовик в Белгородской области

В селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области трое мужчин получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из пострадавших лишился руки в результате травматической ампутации. Еще двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.