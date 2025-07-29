Трое мужчин пострадали при атаке FPV-дрона на грузовик в Белгородской области
В селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области трое мужчин получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из пострадавших лишился руки в результате травматической ампутации. Еще двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.
Все раненые были эвакуированы силами местной самообороны и доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.
Автомобиль, по которому был нанесен удар, получил повреждения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Уйдет не по Конституции»: Зеленскому предрекли отставку по сценарию Януковича
- Словакия задержала поставку семи из 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины
- В Госдуме не поддержали идею запрета творчества иноагентов
- Разработчикам антифрода для мессенджера Max напомнили о взломах Пентагона
- Дарья Сагалова опровергла слухи о зависимости Юлии Захаровой
- Названа причина, по которой нельзя заправлять современные авто АИ-92
- Тбилиси обвинил страны Балтии в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией
- От Лермонтова до Мадонны: Что мешает байопикам освоить кассу в прокате
- В Петербурге возбуждено дело о теракте после попытки поджога в банке
- Центробанк повысил курс доллара до 82,22 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru