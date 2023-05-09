Месть Польши. Варшава готова воевать с Россией и прибрать к рукам часть Украины

Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.

«На российское государство вряд ли они нападут, учитывая его ядерный потенциал. Это повторение, прежде всего, для Польши. У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину», - отмечал он.