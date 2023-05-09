Месть Польши. Варшава готова воевать с Россией и прибрать к рукам часть Украины

Польша выражает все более воинственное отношение к России, решая сразу две проблемы - отомстить Москве и забрать часть украинской территории.

Российскому послу в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, агрессивно настроенная толпа преградила дорогу дипломату, требуя, чтобы Андреев снял с пиджака георгиевскую ленту. Послу не удалось возложить венок, дипломат покинул мемориал.

Польша воинственно настроена по отношению к России и в конфликте с Украиной поддерживает Киев. При этом Варшава явно претендует на часть украинской территории. Запад не возражает. Есть четкие сигналы того, что остатки Украины «примет» после завершения конфликта в себя Польша. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о «четком сигнале» Киеву о вступлении в Североатлантический альянс.

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Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.

«На российское государство вряд ли они нападут, учитывая его ядерный потенциал. Это повторение, прежде всего, для Польши. У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину», - отмечал он.

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При этом в Польше опровергают подозрения в желании каким-либо образом объединиться с Украиной. Бывший президент Польши Александр Квасьневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал информацию об объединении республики с Украиной в единое государство ерундой.

«Это ерунда, абсолютное дурачество. Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом», - сказал Квасьневский.

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Однако, агрессивное отношение Польши к России выражается в готовности открыто воевать на стороне Украины в составе подразделений НАТО. По оценке председателя Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, именно Варшава вероятнее других членов альянса направит своих военных в зону СВО. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия. Но Англия, как и Америка, обычно прямо в конфликты не вмешивается», - рассказал он.

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Немецкий обозреватель Рональд Баразон считает, что Польша всячески пытается спровоцировать Россию на военное столкновение. Оно может привести к третьей мировой войне и потерям миллионов людей. Статью автора опубликовала Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Польша сегодня прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение России и тем самым отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне», — пишет Баразон.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла в поддержке дипотношений с Польшей.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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